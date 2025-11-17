برنامج واحد من الناس يعلن عودة فقرة قول شكوتك لحل مشاكل المواطنين

أعلن الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، خلال تقديمه برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة، عن عودة فقرة جديدة تحمل اسم "قول شكوتك"، بهدف فتح باب التواصل المباشر مع المواطنين وإتاحة الفرصة لكل شخص لعرض مشكلته فى الشارع أو الحى أو العقار الذى يقطن به، أو أى خدمة يتلقى بها معاناة أو تقصير.

نصور المشكلة ونوصلها للمسؤول

وأوضح الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أن البرنامج سيتلقى الشكاوى عبر رسائل صفحة البرنامج على فيس بوك أو من خلال البريد، ليقوم فريق العمل بتصوير المشكلة ميدانيًا وعرضها على الهواء، ثم إرسالها فورًا إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، أن الهدف من الفقرة هو دعم المواطن ونقل صوته للمسؤولين بشكل مباشر وشفاف.