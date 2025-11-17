أسعار الفراخ اليوم الاثنين 17-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حيث سجلت استقرارًا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباتًا بعد آخر تراجع له والمُقدر بقيمة جنيهين، وفقا لآخر تحديثات البورصة، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات أسعار الفراخ والبيض.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، نحو 59 جنيهًا فى المزرعة، ليصل سعرها اليوم للمستهلك 69 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدى 102 جنيها فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعرها فى الأسواق 112 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، تسجل 89 جنيهًا فى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعرها فى المحال التجارية 98 جنيها

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه مستوى من «200-210 جنيهات للكيلو».

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 17-11-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأبيض: بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي: بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة



أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو بيور: من 11 إلى 12 جنيهًا

كتكوت ساسو عمر يوم: من 10 إلى 11 جنيهًا

كتكوت بلدي: من 6 إلى 6.75 جنيه

كتكوت هجين: من 7 إلى 8 جنيهات

كتكوت جيل ثانٍ: من 9 إلى 10 جنيهات

كتكوت روزي بيور: من 8 إلى 9 جنيهات

أمهات هبرد كبير: 45 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات