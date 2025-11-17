قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 17-11-2025

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حيث سجلت استقرارًا داخل بورصة الدواجن والأسواق والمحال التجارية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ثباتًا بعد آخر تراجع له والمُقدر بقيمة جنيهين، وفقا لآخر تحديثات البورصة، وخلال السطور التالية نرصد تحديثات أسعار الفراخ والبيض.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، نحو 59 جنيهًا فى المزرعة، ليصل سعرها اليوم للمستهلك 69 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدى 102 جنيها فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعرها فى الأسواق 112 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، تسجل 89 جنيهًا فى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعرها فى المحال التجارية 98 جنيها

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه مستوى من «200-210 جنيهات للكيلو».

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 17-11-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأبيض: بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة
البيض الأحمر: بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة
البيض البلدي: بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة


أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو بيور: من 11 إلى 12 جنيهًا
كتكوت ساسو عمر يوم: من 10 إلى 11 جنيهًا
كتكوت بلدي: من 6 إلى 6.75 جنيه
كتكوت هجين: من 7 إلى 8 جنيهات
كتكوت جيل ثانٍ: من 9 إلى 10 جنيهات
كتكوت روزي بيور: من 8 إلى 9 جنيهات
أمهات هبرد كبير: 45 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات

الفراخ بورصة الدواجن البيض البانيه الكتاكيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

سلسلة هواتف S50

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

تحديث OriginOS 6

تحديث OriginOS 6 التجريبي لتلك الهواتف أصبح متاحًا.. إليك كيفية التثبيت

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد