ميامي الأمريكية تستعد لإطلاق مشروع حديقة منحوتات تحت الماء| تفاصيل

تستعد مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية ، لإطلاق مشروع ضخم يجمع بين حماية البيئة والإبداع الفني بهدف دعم الحياة البحرية وتحويل الساحل إلى معلم ثقافي وسياحي جديد، ويحمل المشروع اسم "ريف لاين" (Reef Line)، وذلك وفقًا لما نشره موقع my modern met.

وصف المشروع

المشروع عبارة عن حديقة منحوتات تحت الماء تمتد لمسافة سبعة أميال، ومن المتوقع أن تصبح إحدى أبرز مناطق الجذب في المدينة، وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة لأن ميامي تُعد موطنًا للشعاب المرجانية الوحيدة في أمريكا الشمالية، وهي شعاب تعرضت لتراجع كبير منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب تغير المناخ، ما جعل المشروع بمثابة محاولة حقيقية لإنقاذ النظام البيئي البحري.

منحوتات خرسانية تعيد الحياة إلى النظام البحري

يعمل عالم الأحياء البحرية كولين فورد ، على زراعة آلاف العينات من المرجان الحي لإعادة ترميم النظام البيئي المتضرر على مدار عقود.

وأوضح فورد، أن المختبر المحلي في ميامي سيقوم بتكاثر المرجان الحضري المقاوم للأمراض وظاهرة الابيضاض، ليتم لاحقًا زرعه داخل المنحوتات الخرسانية المغمورة تحت الماء، وستكون هذه المنحوتات موطنًا جديدًا للكائنات البحرية، مما يسهم في استعادة التنوع البيولوجي قبالة سواحل ميامي بيتش.

الفن يخدم البيئة في تجربة رائدة

وقالت المديرة الفنية للمشروع زيمينا كامينوس، إن "ريف لاين" يمثل اندماجًا فريدًا بين الإبداع الفني وحماية البيئة، مؤكدة أن الفن يمكن أن يشكل أداة فعالة لصناعة مستقبل أفضل، ويبدأ المشروع بعمل فني لافت هو "المرجان الخرساني" (Concrete Coral) للفنان الأرجنتيني لياندرو إيرليتش، ويتألف من 22 سيارة بالحجم الطبيعي مصبوبة من خرسانة بحرية وموضوعة في قاع البحر على هيئة ازدحام مروري، في إشارة رمزية لتحول أدوات التلوث إلى مصدر للحياة والتجدد.

رمز مستقبلي جديد لمدينة ميامي

بدأ نشر المنحوتات في أواخر أكتوبر 2025 بحيث تصبح مرئية للغواصين من الشاطئ وحتى للمسافرين الذين يحلقون فوق الساحل، ويجري العمل على منشآت جديدة من بينها "نجمة الشعاب المرجانية في ميامي" للفنانين كارلوس بيتانكورت وألبرتو لاتوري، إلى جانب أعمال أخرى مقرر افتتاحها في عام 2026، كما يتضمن المشروع إنشاء مركز تعليمي بحري على اليابسة لتوعية الزوار بأهمية حماية الشعاب المرجانية والنظم البيئية الهشة، ومع مرور الوقت ستتحول هذه المنحوتات إلى شعاب مرجانية حيوية في مشهد يمزج بين الفن والبيئة ويجسد رؤية كامينوس بجعل "ميامي ريف ستار" رمزًا جديدًا للمدينة.