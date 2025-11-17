قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس تعيد مصر لمكانتها الطبيعية كقوة إقليمية في النقل واللوجستيات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين دول العالم، وخاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية في الموانئ يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.

 رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد إن تصريحات الرئيس خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس في ميناء شرق بورسعيد تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في الموانئ "لم يحدث من قبل" وفق ما أشار إليه الرئيس.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تستثمر بقوة في الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، عبر تطوير الموانئ والبنية التحتية وتعزيز قدرات المناطق الاقتصادية، بهدف رفع معدلات التشغيل وتحسين مصادر الدخل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدسوقي أن ما تشهده منطقة قناة السويس اليوم هو بداية لمرحلة جديدة من النمو، تتكامل فيها مشروعات النقل والبحرية مع خطط التصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتيح لمصر استعادة دورها الإقليمي والدولي في حركة التجارة العالمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم بشكل كامل هذه المشروعات، ويعمل على توفير التشريعات التي تضمن جذب الاستثمارات ورفع كفاءة منظومة النقل واللوجستيات بما يتوافق مع رؤية الرئيس.

توجيهات الرئيس النقل واللوجستيات النائب علي الدسوقي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

ألمانيا تستضيف سلوفاكيا لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

هاري كين

متخطيا بيليه.. كين يحقق رقما تاريخيا مع إنجلترا

بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
شمعات الإشعال

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد