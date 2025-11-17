برلماني: توجيهات الرئيس تعيد مصر لمكانتها الطبيعية كقوة إقليمية في النقل واللوجستيات

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين دول العالم، وخاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية في الموانئ يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.

رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد إن تصريحات الرئيس خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس في ميناء شرق بورسعيد تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في الموانئ "لم يحدث من قبل" وفق ما أشار إليه الرئيس.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تستثمر بقوة في الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، عبر تطوير الموانئ والبنية التحتية وتعزيز قدرات المناطق الاقتصادية، بهدف رفع معدلات التشغيل وتحسين مصادر الدخل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدسوقي أن ما تشهده منطقة قناة السويس اليوم هو بداية لمرحلة جديدة من النمو، تتكامل فيها مشروعات النقل والبحرية مع خطط التصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتيح لمصر استعادة دورها الإقليمي والدولي في حركة التجارة العالمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم بشكل كامل هذه المشروعات، ويعمل على توفير التشريعات التي تضمن جذب الاستثمارات ورفع كفاءة منظومة النقل واللوجستيات بما يتوافق مع رؤية الرئيس.