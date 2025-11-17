ضبط شخصين مطلوبين في 51 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط شخصين مطلوبين في 51 حكمًا قضائيًا، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت تنفيذ الأحكام القضائية خاصة المحكوم عليهم متعددي الأحكام.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ر.ف» 49 سنة، فلاح، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في21 حكمًا؛ 20 جزئىًا، وحكم مستأنف.

كما ضبطت الحملة الأمنية «إ.ر» 51 سنة، فلاح، ومقيم دائرة مركز بيلا، والمطلوب في 30 حكمًا جزئيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.