" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة غدًا بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم مجلة علاء الدين، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، غدًا الثلاثاء احتفالية كبرى لأصدقائها الصغار داخل قاعة نجيب محفوظ بالمؤسسة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، وبمشاركة عدد من المدارس الخاصة واللغات والجمعيات الأهلية وأطفال ذوي الهمم، احتفالًا بـ عيد الطفولة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تنتظر الأطفال، من بينها شّو المهرج، والأراجوز، وعرض الساحر، إضافة إلى مسرحية خيال الظل، إلى جانب مفاجآت أخرى أعدّتها المجلة خصيصًا لإضفاء أجواء من البهجة على اليوم.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، أن الاحتفال يأتي ضمن توجه علاء الدين الدائم للاهتمام بالطفل، مشيرًا إلى أن يوم الطفولة يمثل للمجلة مناسبة لها خصوصيتها، كونه يومًا للاحتفاء بروح الطفولة وإبراز مواهب الصغار.

وأضاف الزناتي أن المجلة تعمل باستمرار على تقديم فعاليات تساعد الأطفال على إطلاق خيالهم وتنمية قدراتهم، موضحًا أن فريق العمل يحرص طوال العام على إعداد محتوى وأنشطة تلائم احتياجات الجيل الجديد، ومؤكدًا أن احتفالية هذا العام تم إعدادها بروح مختلفة تهدف إلى منح الأطفال مساحة للفرح والتفاعل.

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

