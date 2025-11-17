تألّق مصري في التارجت سبرنت يشعل منافسات بطولة العالم للرماية

انطلق اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني عشر لبطولة العالم للرماية ( مسدس،بندقية – القاهرة ٢٠٢٥ ) المقامة على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة لمنافسات قوية بمشاركة أكثر من ٧٢ دولة، فيما يترقب الجمهور المصري مواصلة الزخم الذي صنعه أبطال المنتخب أمس، خصوصًا في مسابقات التارجت سبرنت.

وشهد اليوم السابق تألقاً مصرياً لافتاً في مسابقات التارجت سبرنت، حيث حققت البطلة الواعدة داليا مجدي محمد إنجازاً مهماً بحصولها على الميدالية البرونزية في تارجت سبرينت سيدات ناشئات، مؤكدة قدرة الجيل الجديد على المنافسة في واحدة من أكثر المسابقات تطوراً وسرعة في لعبة الرماية.

كما واصل المنتخب المصري تألقه في مسابقة التارجت سبرنت للرجال، بحصد كل من أحمد درغام وأحمد عطية الميداليتين الفضية والبرونزية، في أداء قوي يعكس جاهزية الرماة وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج.

وتُقام اليوم منافسات متنوعة أبرزها:

مسابقة مسدس مركزي 25 متراً للرجال

رماية البندقية 300 متر للرجال

مسابقة التارجت سبرنت للزوجي المختلط والناشئين

مسابقة البندقية القياسية المفتوحة 300 متر

تااجت سبرينت للفرق المختلطة

بالإضافة إلى حفلات تتويج لعدد من مسابقات اليوم.



ويأمل المنتخب المصري للرماية أن يواصل لاعبو التارجت سبرنت تحقيق ميداليات جديدة اليوم، مستفيدين من الدفعة المعنوية القوية التي قدّمها أبطال الأمس، ومن الدعم الكبير الذي توفره الدولة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للرماية.