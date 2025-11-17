بالأسماء .. من هو المدافع الأقرب للانضمام للأهلي الفترة المقبلة؟

يسعى مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، بالتشاور مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل استمرار المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

الانتقالات الشتوية في الاهلي

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم : "سألت في النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف صفقات يناير، وعليه لو سمعت كلام إن الأهلي دخل في مفاوضات مع عمر فايد، مدافع نادي أروكا البرتغالي، صدّق هذا الكلام، وأيضا لو سمعت كلام عن محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، صدّق هذا الكلام".

وأضاف شوبير: هناك قناعة كبيرة داخل الفني للنادي الأهلي بأشرف داري، لكن هما قلقانين من تكرار إصابات اللاعب، وبيقولوا مين يضمن لنا إن خلاص الدنيا هتظبط واللاعب متتجددش إصابته تاني».

تطورات تعاقد الأهلي مع رأس حربة جديد

وتابع: بالنسبة لرأس الحربة، الكلام على أسامة فيصل موجود بالفعل، وبالمناسبة ده المهاجم الوحيد اللي في مصر عليه كلام من ييس توروب، وكمان الكلام على مهاجم أجنبي جديد، ومعتقدش إن جراديشار هيمشي".