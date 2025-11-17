الزمالك يواصل الاستعدادا لـ زيسكو.. وعودة الجزيري لقيادة الهجوم

يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة زيسكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها جمهور القلعة البيضاء بشغف.

واستقر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للزمالك، على إعادة سيف الجزيري لقيادة خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، ليعود المهاجم التونسي إلى مركزه الأساسي مع الفريق.

في سياق آخر، يدرس مسؤولو الزمالك إمكانية بيع أو إعارة سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال التعاقد مع لاعب وسط جديد يعزز صفوف الفريق.

ورفضت إدارة النادي مناقشة أي عروض لرحيل نجم الوسط خوان بيزيرا إلا في حال وصول عرض لا تقل قيمته عن 7 ملايين دولار، في ظل قناعة الإدارة بأهمية اللاعب الفنية.

وطالب عبدالرؤوف لاعبي الزمالك الدوليين بضرورة الانتظام الفوري في التدريبات عقب انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات، استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وتمكن الجهاز الإداري للنادي من الحصول على تسجيلات حديثة لمباريات زيسكو في الكونفيدرالية، لإعداد تقرير شامل للجهاز الفني وتحليل نقاط القوة والضعف لدى الفريق الزامبي.

ويدرس المدير الفني الاعتماد على أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر خلال المباريات القادمة، في ظل جاهزيته البدنية واحتياج الفريق لخبراته في هذا المركز.