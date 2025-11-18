قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
منخفض جوي يضرب غزة.. واللجنة المصرية بالقطاع تتحرك لدعم الفلسطينيين وتقدم الخيام والمآوي
الأسواق الأوروبية تستعد لفرض رسوم انتقامية من بريطانيا
لجنة أممية: إسرائيل منحت المستوطنين تفويضا مطلقا لترهيب الفلسطينيين
موسى: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس تحولا مهما في ضمان نزاهة العملية الانتخابية
خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع وسام أبو علي
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025: تجنب الصفقات السريعة

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

 تحدث بصراحة وتبادل المجاملات البسيطة لرسم البسمة على وجوه الآخرين. إذا كان لديك شريك، فخطط لنشاط مشترك بسيط كالمشي أو دردشة هادئة حيث يتحدث كلاكما بصراحة. إذا كنت عازبًا، انضم إلى مجموعة ودية أو اطلب من صديق أن يعرّفك على شخص لديه اهتمامات مماثلة…

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنت عازبًا، فسلّم عليه واطرح سؤالًا لطيفًا لبدء علاقة دافئة؛ حافظ على بساطة الحديث وصدقه. في العلاقة، شارك معه آخر المستجدات اليومية، واستمع إليه عندما يتحدث تجنب المزاح الذي قد يجرح المشاعر. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

اشرب ماءً دافئًا واختر وجبات نباتية بسيطة للحفاظ على هضم هادئ. خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وأرح عينيك كثيرًا. إذا شعرت بالتوتر، مارس التنفس البطيء أو امشِ لبضع دقائق في الخارج، تجنب بذل مجهود كبير إذا كنت متعبًا.. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

ادخر مبلغًا صغيرًا من أي دخل إضافي لتكوين احتياطي، تجنب العروض الخطرة التي تعد بعوائد سريعة، ستساعدك عادات الادخار البطيئة والمنتظمة الآن على تلبية احتياجاتك المستقبلية والشعور بالأمان على مدار العام.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

تجنب الصفقات السريعة التي تبدو مثيرة؛ تحقق من الحقائق وقارن قبل الشراء. إذا طلب منك أحدهم مشاركة المال أو توقيع وعد، فاقرأ بعناية واستشر شخصًا تثق به. ادخار القليل أسبوعيًا سيمنحك شعورًا بالطمأنينة. 

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء مهنيا الجوزاء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

ترامب

مسؤولان أمريكيان: ترامب يوازن بين الضغط العسكري وخيار الدبلوماسية مع فنزويلا

وزير الخارجيه الامريكي

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام إدارة ترامب بتوسيع الاستثمارات في إفريقيا

غزة

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع والجوع وجهان لأزمة واحدة

بالصور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد