رأس غارب.. استمرار جهود النظافة ورفع كفاءة الخدمات العامة

تواصل فرق النظافة أعمالها اليومية على كافة القطاعات، في إطار حرص مدينة رأس غارب على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء محمد صلاح الدين رئيس المدينة.

وأكد رئيس المدينة أن أعمال النظافة تنفذ على مدار اليوم وتشمل:

رفع التراكمات،

تفريغ صناديق القمامة،

مسح الشوارع والميادين،

وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة لأهالي المدينة وزوارها، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمرافق العامة.

كما أشارت الأجهزة التنفيذية إلى استمرار رفع كفاءة القطاعات الخدمية المختلفة، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق رؤية المحافظة في تقديم خدمات أفضل وتعزيز جودة المرافق لجميع المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مدينة رأس غارب، وضمان بيئة حضرية نظيفة وآمنة تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء.