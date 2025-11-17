أحمد ربيع يؤدي تدريبات تأهيلية قبل مواجهة زيسكو في الكونفيدرالية

أدى أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، بعد إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وكان ربيع قد تم استبعاده من صفوف المنتخب بسبب الإصابة، ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيزه للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لمشاركته مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقررة إقامتها في التاسعة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.