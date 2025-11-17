بطل فيلم "أنا بالصدفة أو الحب" : العمل اول تجربة تمثيلية لى ومشهد البحر الأصعب

كشف الفنان جيفري لوك ميشيل بوجنوت بطل الفيلم القصير "أنا بالصدفة او الحب" عن تفاصيل مشاركته فى العمل مؤكدا أن التجربة الأولي له فى التمثيل السينمائي وان كان يشارك فى عدد من الأعمال من قبل.

وأضاف جيفري لوك الذى يعاني من إعاقة: اننى تدربت كثيرا مع المخرج خليل شرتي على الآداء التمثيلي وبعض المشاهد التى تحتاج الى مشاعر واحاسيس معينة حتى يخرج العمل بهذه الصورة.

وأوضح جيفري لوك : ان اصعب المشاهد التى واجهتها فى هذا العمل مشهد تواجدنا فى عرض البحر والبطلة تنقذ نفسها وتصعد على نفس الخشبة التى أتواجد بها.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.