عبد الله الطايع: فيلم "شوارع القاهرة" تم تنفيذه في 20 عامًا

كشف عبد الله الطايع مخرج الفيلم القصير "شوارع القاهرة" عن تفاصيل تقديمه للفيلم الذى يحكي عن السينما المصرية وشوارع القاهرة مؤكدا أن هذا العمل اخذ وقتا طويلا لتنفيذه.

وأضاف عبد الله : اننى احببت القاهرة كثيرا وهذا الفيلم هو نتاج ما يقرب من 20 عاما قضيتها فى القاهرة وبين عشاق السينما وتجولت فى شوارعها على مر هذه السنوات حتى خرج الفيلم الى النور.

وأوضح عبد الله : لم اخش مدينة القاهرة او أهلها رغم أن هناك كثير من التغيرات التى طرأت على القاهرة وناسها فى هذه الفترة الطويلة ولكن وجدت أن رغم ذلك الا أن الذكريات لا تزال موجودة ومتمسكين بها.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.