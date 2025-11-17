إغلاق ألبورغ في شمال الدنمارك بعد إنذار بتحليق مسيرات

أُغلق مطار ألبورغ في شمال الدنمارك مساء الأحد لساعات عدة، بعد تلقي السلطات تحذيراً بوجود طائرات مسيرة في المجال الجوي المحيط بالمطار، في حلقة جديدة من الحوادث المشابهة التي شهدتها أوروبا مؤخراً.



وأوضح يان إلياسن، المتحدث باسم شركة "نافيير" الدنماركية لمراقبة الحركة الجوية، لوكالة "فرانس برس" أن المطار أُغلق أمام عمليات الإقلاع والهبوط بين الساعة 9:30 مساء و11:15 مساء بالتوقيت المحلي (20:30 – 22:15 ت غ)، وأدت هذه الإغلاق إلى تأثر أربع رحلات جوية.



وتأتي هذه الحادثة بعد نحو شهرين من تسجيل تحليقات مسيرة في أنحاء الدنمارك، ما دفع السلطات إلى فرض حظر لمدة أسبوع على استخدام المسيرات المدنية لضمان الأمن خلال انعقاد قمتين أوروبيتين في كوبنهاغن مطلع أكتوبر الماضي.



يذكر أن تحليق المسيرات الأخيرة رُصد في أواخر سبتمبر بعد أيام قليلة من إعلان الدنمارك نيتها شراء أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة، في ظل تقديرات تشير إلى استمرار تهديد روسيا لأمن أوروبا لسنوات مقبلة.



ولم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد المسؤول عن هذه التحليقات، لكن رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن لمحت إلى موسكو، مؤكدة أن "هناك دولة رئيسية واحدة تشكل تهديداً لأمن أوروبا، وهي روسيا".



وفي أعقاب حادث الأحد، أكدت شرطة يوتلاند الشمالية على موقع "إكس" أنها تلقت معلومات تفيد بوجود طائرة مسيرة واحدة أو أكثر حول مطار ألبورغ، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، ولم يتم بعد تأكيد صحة الحادثة أو تحديد مصدرها.