مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة من عائلة " العمدة" بسبب خلافات عائلية بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب، بمحافظة أسيوط.

مشاجرة بين أبناء عمومة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية من عائلة " العمدة، ووجود حالة وفاة .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع "عمر . ع . ح " 28 عامًا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة .