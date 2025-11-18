قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عالِم أزهري يوضح سبب حذف وإثبات اللام في آيات الصبر بالقرآن الكريم

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول صاحبه: "لماذا حذفت اللام في سورة لقمان من قوله تعالى: (إن ذلك من عزم الأمور) وأثبتت في سورة الشورى من قوله تعالى: (إن ذلك لمن عزم الأمور)؟"

وأجاب لاشين قائلاً: "الحقيقة أن سياق الآيات في كل سورة يحدد استخدام اللام، ففي سورة لقمان تتحدث الآية عن ما يصيب الإنسان من ابتلاءات وإحن قدرها الله منذ الأزل، وهي من أمور القضاء والقدر، ولذلك حذفت اللام لتدل على أن الصبر على هذه الابتلاءات يحتاج إلى جرعة صبر قليلة بما يكفي لإيمان المسلم وقبوله قدر الله".

وأوضح لاشين أن "سياق الآيات في سورة الشورى يختلف، فهو يتعلق بالأذى والضرر الذي يسببه الإنسان لأخيه الإنسان، وهنا الصبر مطلوب بكثافة أكبر لأن النفس البشرية مجبولة على الانتقام، والصبر على أذى البشر يحتاج إلى إيمان راسخ وثقة بوعد الله، ولهذا أثبتت اللام لتأكيد أن الصبر هنا مضاعف وواجب دفع الأذى بالتي هي أحسن".

وأضاف أن "الفرق بين حذف وإثبات اللام في الآيتين يعكس حكمة القرآن في توجيه الإنسان بحسب نوع الابتلاء ومصدره، سواء كان من الله تعالى أو من الناس، ويعكس أهمية الصبر والرضا بالقدر والإيمان الراسخ في التعامل مع كل حال".

د عطية لاشين القرآن الكريم الابتلاءات الصبر سورة لقمان

