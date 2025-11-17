نيفين مختار تكشف المواعيد التي تكره فيها الصلاة.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، على أهمية معرفة أوقات الصلاة الممنوعة والمكروهة، مشددة على أن الالتزام بهذه الأوقات يعكس حرص المسلم على أداء عبادته بشكل صحيح ومتوازن.

قالت الدكتورة نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامي شريف نوالدين، والإعلامي آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك 3 أوقات محرم فيها أداء الصلاة النافلة، وهي، من وقت شروق الشمس وحتى طلوعها، والعشر دقائق التي تسبق وقت الظهر، وخمس دقائق قبل غروب الشمس، مبينة أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة لما فيها من تأثيرات روحانية وسلوكية على المسلم.

وأضافت أن هناك 4 أوقات يُستحب فيها الامتناع عن النوافل بعد أداء الفرائض، وهي بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر وحتى المغرب، وأثناء صعود الخطيب على المنبر يوم الجمعة، ووقت تحية المسجد عند الدخول أثناء صلاة جماعية.

وأوضحت أنه من الضروري تعليم الناس هذه المعلومات، لتجنب الصلاة في أوقات التحريم والكراهة، مع التأكيد على أن أداء الفرائض في أوقاتها الشرعية هو الأساس، مشيرة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس حاضراً فقد أدرك العصر».