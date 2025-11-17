قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
نيفين مختار تكشف المواعيد التي تكره فيها الصلاة.. فيديو

عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، على أهمية معرفة أوقات الصلاة الممنوعة والمكروهة، مشددة على أن الالتزام بهذه الأوقات يعكس حرص المسلم على أداء عبادته بشكل صحيح ومتوازن.

قالت الدكتورة نيفين مختار خلال لقائها مع الإعلامي شريف نوالدين، والإعلامي آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك 3 أوقات محرم فيها أداء الصلاة النافلة، وهي، من وقت شروق الشمس وحتى طلوعها، والعشر دقائق التي تسبق وقت الظهر، وخمس دقائق قبل غروب الشمس، مبينة أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة لما فيها من تأثيرات روحانية وسلوكية على المسلم.

وأضافت أن هناك 4 أوقات يُستحب فيها الامتناع عن النوافل بعد أداء الفرائض، وهي بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر وحتى المغرب، وأثناء صعود الخطيب على المنبر يوم الجمعة، ووقت تحية المسجد عند الدخول أثناء صلاة جماعية.

وأوضحت أنه من الضروري تعليم الناس هذه المعلومات، لتجنب الصلاة في أوقات التحريم والكراهة، مع التأكيد على أن أداء الفرائض في أوقاتها الشرعية هو الأساس، مشيرة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس حاضراً فقد أدرك العصر».

نيفين مختار الصلاة حرص المسلم

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

مصرع شخص وإصابة شاب عقب سقوطهما في بيارة منزل بقنا

دعوة وسائل الإعلام لحضور مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

وزير العدل يبحث مع نظيره السوداني تطوير منظومة التقاضي في جمهورية السودان

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

