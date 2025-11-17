عاوزين يمضوه بالعافية.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة شخص بالعامرية

تمكنت إدارة البحث الجــ ــنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثــ..ــة شخص أسفل كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، حيث تبين مقــ ــتله على يد 4 متهمين بينهم سيدة.

كشفت التحريات، أن المجني عليه، مقيم بمنطقة الدخيلة وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم سيدة، وأنه يمتلك عقارا بمنطقة العامرية وأنه على خلاف مع المتهم الأول الذي يعمل مقاول لعدم بيع المجني عليه للمتــ..ــهم الأول العقار وقام ببيعه لشخص آخر.

ووفقًا للتحقيقات عند علم المتــ..ــهم بذلك قرر خطــ..ــف المجــ..ــني عليه لإقراره علي بيع وحيازة ذلك العقار بتاريخ سابق لحيازة المشتري الجدبد، لذلك اتفق مع شركائه الثاني والثالث والرابعة باستدراج المجني عليه إلى إحدى الشقق ودست له أقراص مخدرة داخل كوب عصير لتسهيل مهمة الثلاثة الآخرين في إكراهه علي توقيع بيع المنزل له.

وتابعت التحقيقات، أن المجــ..ــني عليه تناول العصير الذي أفقده الوعي، فقام باقي المتهــ..ــمين باستخدم حبل لربطه في السرير وتكميمه، وذلك لإرغامه علي التوقيع علي بيع العقار إلا أنه توفى، فقرروا التخلص من الجــ..ــثة بموقع العثور عليها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.