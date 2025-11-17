الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، يتناول خلالها مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

وخلال الحلقة يُجري “موسى” حوارا مفتوحا مع السياسي الكبير الدكتور حسام بدراوي، ويناقش في الحوار “الانتخابات البرلمانية” و"بيان رئيس الجمهورية اليوم في هذه الصدد".