نجم الأهلي السابق: هناك لاعبون لا يشبهون أسلوب النادي الأحمر

هاجم مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، بعض لاعبي الفريق الحالي، مشيرًا إلى سوء المستوى الفني والحاجة الملحة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.



وقال عبده، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي مصر 2» ضمن برنامج «الكورة مع فايق»: «الأهلي محتاج إيه؟ محتاج تدعيمات في الخط الدفاعي، رأس حربة، ولاعب وسط دفاعي مميز». وأضاف: «الفريق يحتاج إلى ست صفقات جديدة، وتوروب قدر إلى حد ما أن يضبط خط الدفاع، لكن ما زال هناك خطر من رميات التماس والركنيات على مرمى الفريق».



وتابع: «هناك بعض اللاعبين مش شبه الأهلي. بنتكلم عن لاعبين في منتخب مصر على المستوى المحلي والدولي، لكن في الأهلي الوضع مختلف. هناك ستة لاعبين لا يتماشون مع أسلوب وهوية النادي».



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل، السبت 22 نوفمبر، ضمن أولى مباريات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.