إعادة الانتخابات ببعض الدوائر.. علي حسين يعلن توقع مفاجأة

أكد الكاتب الصحفي علي حسين، أن الجميع تابع تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس على المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية، وأن تدخل الرئيس في هذا الحدث بتلك القوية يؤكد حرصه التام على الإرادة الشعبية التي هي أساس أي استحقاق نيابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن توجه الرئيس السيسي بهذا الشأن، وبحث البلاغات التي وصلت إلى 88 طعن، وأن يكون هناك فحص كامل وإعلان الإجراءات وما تم ما وقع من مخالفات حتى إذا لزم الأمر لإعادة الانتخابات بالكامل.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب من الهيئة الوطنية للانتخابات، إعلان كل شئ، وأن الهيئة اليوم ستعقد مؤتمرا ظهر اليوم للإعلان عن القرارات التي ستتخذها الدولة بخصوص المخالفات.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي تاريخي ويؤكد نزاهة العملية الانتخابية، وأنه لن يفوز شخص إلا بإرادة المواطنين، وأن الناخب هو من يحسم فوز النائب.

إعادة الانتخابات ببعض الدوائر

وكشف أن بعض الدوائر سيكون بها إعادة بسبب ما حدث بها من بعض المخالفات، وأن هناك بلاغات من بعض الدوائر، وليس الكل، لكن لن تكون الإعادة لكل الدوائر، لكن القرار في هذا الأمر يرجع للهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الجميع في انتظار ما تعلنه اللجنة.

وأوضح أن السيناريوهات تسير وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الجميع في انتظار مؤتمر الهيئة اليوم.