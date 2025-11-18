قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قضية الطفل ياسين.. سابع جلسات استئناف محاكمة المتهم في دمنهور

الطفل ياسين
الطفل ياسين
ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غطاس، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر، سابع جلسات استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور في جلستها الماضية بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

