قضية الطفل ياسين.. سابع جلسات استئناف محاكمة المتهم في دمنهور

تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غطاس، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر، سابع جلسات استئناف محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور في جلستها الماضية بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.