أحمد حسن عن إمام عاشور: رغبة اللاعب واضحة رغم غيابه عن الملاعب

أكد أحمد حسن، مدير المنتخب الثاني، عبر قناة المحور، أن لاعب وسط المنتخب إمام عاشور تواصل معه شخصيًا وعبّر عن رغبته في الانضمام للفريق إذا سمحت الظروف.

وأوضح حسن أن عاشور ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه يظل مثالًا للاعب صاحب الرغبة والإصرار على التواجد مع المنتخب.

وأوضح المدير الفني أن التجانس هو الأساس في بناء منتخب قوي، مؤكدًا أن “روح الفريق” تأتي قبل أي اعتبارات فردية، وأن الأجواء الإيجابية الحالية تُعد أحد أهم مكاسب التجربة.

عدم الرغبة في إدخال عناصر جديدة

وحول إمكانية ضم إمام عاشور خلال البطولة، شدد طولان على أنه يفضّل عدم إدخال عناصر جديدة في الوقت الحالي، نظرًا لحالة التوازن داخل المجموعة. وقال: “الكل واحد.. مفيش حد فوق ومفيش حد تحت، والمجموعة الحالية متجانسة وهذا أهم شيء بالنسبة لي”.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يقدمون مستويات جيدة ويتمتعون بروح واحدة داخل وخارج الملعب، مما يجعله مترددًا في تغيير القوام الحالي حتى لا يتأثر الانسجام العام.