رئيس مدينة مرسي مطروح : رفع كفاءة الشوارع الضيقة ببلاط الانترلوك

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واوضح تم إستكمال اعمال رفع كفاءة شوارع منطقة الكيلو 2 المتفرع من شارع 15 حتي شارع المجمع بتركيب بلاط الانترلوك والأرصفة والانتهاء من شنايش الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي بعد الانتهاء من البنية التحتية.

وأضاف أن ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية تحت إشراف نائب رئيس المدينة لقطاع قري غرب المشرف علي إدارة التخطيط و إدارة المشروعات بمجلس المدينة و مديرية الطرق.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال محافظة مطروح القافلة الطبية المجانية متعددة التخصصات التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع بنك الشفاء المصرى ومديرية الصحة بمطروح لخدمة أهالي المحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة واختيار محافظة مطروح لتنظيم القافلة الطبية والعلاجية بها ، موجهاً للجهات المعنية بالمحافظة بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة وتقديم كافة الدعم اللوجيستي مع الإعلان عنها حرصاً على تحقيق أقصى استفادة لأهالي مطروح.

حيث من المقرر أن تبدأ قافلة اللجنة الطبية أعمالها يومى ١٧ و١٨ نوفمبر بمركز الضبعة ، وذلك بمستشفى الضبعة المركزى.

حيث من المقرر أن تكون يوم الاثنين ١٧ نوفمبرمن خلال قافلة تخصص رمد متكاملة ، ويوم الثلاثاء ١٨ نوفمبر سيتم الدفع بقافلة تخصصات متكاملة عظام باطنة - اطفال - جلدية - انف واذن وحنجرة.

أما يوم ١٩ و٢٠ نوفمبر سيتم تنظيم القافلة بمركز مرسي مطروح،وذلك بمستشفى مطروح العام والتى ستضم تخصصات متكاملة عظام باطنة اطفال جلدية- انف واذن وحنجرة) يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر.

أما يوم الخميس ٢٠ نوفمبر سيتم الدفع بقافلة رمد متكاملة ،وسوف تتكفل مؤسسة بنك الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية للقافلة التي تستهدف حالة كشف وصرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

يأتى ذلك في إطار تعاون اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ القوافل الطبية لخدمة أهالينا من المرضى في شتى محافظات الجمهورية، وتقوم اللجنة بتنسيق تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومنها هذا الأسبوع بمحافظة مطروح.

يذكر أنه في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۷۳۸) لسنة ٢٠٢١ بإنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لبذل كافة الجهود لخدمة المواطنين، والتخفيف عن آلامهم المرضية.