إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلغاء الانتخابات بإمبابة وإعادتها مرة أخرى

إلغاء الانتخابات بإمبابة
إلغاء الانتخابات بإمبابة
البهى عمرو

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في محافظة الجيزة الدائرة الثامنة بمنطقة إمبابة، تم إلغاء الانتخابات بالدائرة، وسيتم إعادتها مرة أخرى.

وأوضح بدوي أنه في محافظة الجيزة الدائرة الثالثة البدرشين، تحرى الإعادة بين: نادر عبده صديق محمد، ومحمد رشاد حمزة أحمد، وأبو بكر على أبو بكر، وشريف عبد الرؤوف عبد الفتاح، ومحمود سيد محمود سيد أبو زيد.

وفي خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، إن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب، يعملون على فحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وأضاف رئيس الهيئة: "ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإدارة الناخبين"، مشيرا إلى أن الهيئة وصلها 88 تظلما من رؤساء اللجان العامة، والهيئة تتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وتتابع جميع ما يتم تدوينه، موضحًا أن الهيئة تقوم بمراجعة جميع محاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.

وذكر أن الهيئة سوف تعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها كامل الهيمنة على العملية الانتخابية ولها إلغاء الانتخابات بالكامل أو في بعض الدوائر وإعادتها عقب إعلان النتائج.

حازم بدوي المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات منطقة إمبابة الانتخابات

