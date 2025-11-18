الهيئة الوطنية: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات

قال حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب، في ظل متابعة دقيقة لجميع مجريات العملية الانتخابية.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات

وأوضح أن المخالفات تمثلت في خروقات الدعاية الانتخابية، وعدم تسليم مرشح أو وكيله صورة من حصر الأوراق، وتفاوت الأصوات في اللجان الفرعية والنوعية، وهي عيوب جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية الانتخابات.

وأكد إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن تحدد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.

