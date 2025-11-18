قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف مكان موقع مدينة التكنولوجيا والإنتاج الفني الجديدة
مدبولي: حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن
النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة أكاديمية الشرطة، وقد كان في استقباله فور الوصول إلى مقر الأكاديمية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة، ووزارة الداخلية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفقاً للمعايير الموضوعية التي أكد عليها الرئيس لانتقاء العناصر الأكثر جدارة وتميزاً لانضمامهم لجهاز الشرطة، وهو ما يُساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أجرى حواراً تفاعلياً مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث شدد على أن التطورات الداخلية أكدت على مدى تلاحم أبناء الشعب المصري، وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات، مؤكداً أن التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

كما أشاد بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكدًا تقديره البالغ للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، ومُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

