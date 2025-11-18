نجلاء العسيلي: بيان الرئيس السيسي بشأن تجاوزات الانتخابات انتصار لإرادة الناخب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن البيان الحاسم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخالفات التي شهدتها الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يمثّل سابقة مهمة في التاريخ الانتخابي المصري، ويبرهن على إصرار القيادة السياسية على ضبط العملية الانتخابية وصون الإرادة الشعبية.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن سرعة استجابة الرئيس لشكاوى المواطنين حول التجاوزات تعكس بوضوح أن القيادة السياسية على تواصل مباشر مع الشارع المصري، وأنها تضع شكاوى الناخبين في مقدمة أولوياتها، مشددة على أن هذا الموقف يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الدولة والمواطن وحساسية عالية تجاه أي إخلال بحقوق الناخبين.

وأضافت أن بيان الرئيس السيسي جاء بمثابة انتصار لإرادة الناخبين ورسالة طمأنة للمرشحين على حد سواء، بعدما أعاد التأكيد على حقهم الدستوري في متابعة عملية التصويت داخل اللجان، وترسيخ معايير النزاهة والعدالة السياسية التي تضمن تأسيس برلمان قوي يعبر عن الإرادة الحرة للمواطن المصري.

وأوضحت العسيلي أن التوجيهات الأخيرة للرئيس تُسهم في تعزيز شفافية الإجراءات الانتخابية وترسيخ حياة سياسية عادلة، مؤكدة أن توصية الرئيس بإمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا عند ثبوت التجاوزات ليست خطوة شكلية، بل هي إجراء جوهري يعكس جدية الدولة في محاسبة أي مخالفة تمس العملية الديمقراطية أو الدعاية الانتخابية.

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة إن رسالة الرئيس كانت قوية وواضحة بعدم التهاون مع أي مساس بإرادة الشعب، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تضع مصر على طريق انتخابات عادلة ونموذجية تُحترم فيها القواعد الدستورية والقانونية، وتُعلن فيها النتائج معبرة بكل صدق عن اختيارات الناخبين الحرة وإرادتهم الحقيقية.