الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
برلمان

نجلاء العسيلي: بيان الرئيس السيسي بشأن تجاوزات الانتخابات انتصار لإرادة الناخب

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن البيان الحاسم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخالفات التي شهدتها الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 يمثّل سابقة مهمة في التاريخ الانتخابي المصري، ويبرهن على إصرار القيادة السياسية على ضبط العملية الانتخابية وصون الإرادة الشعبية.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن سرعة استجابة الرئيس لشكاوى المواطنين حول التجاوزات تعكس بوضوح أن القيادة السياسية على تواصل مباشر مع الشارع المصري، وأنها تضع شكاوى الناخبين في مقدمة أولوياتها، مشددة على أن هذا الموقف يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الدولة والمواطن وحساسية عالية تجاه أي إخلال بحقوق الناخبين.

وأضافت أن بيان الرئيس السيسي جاء بمثابة انتصار لإرادة الناخبين ورسالة طمأنة للمرشحين على حد سواء، بعدما أعاد التأكيد على حقهم الدستوري في متابعة عملية التصويت داخل اللجان، وترسيخ معايير النزاهة والعدالة السياسية التي تضمن تأسيس برلمان قوي يعبر عن الإرادة الحرة للمواطن المصري.

وأوضحت العسيلي أن التوجيهات الأخيرة للرئيس تُسهم في تعزيز شفافية الإجراءات الانتخابية وترسيخ حياة سياسية عادلة، مؤكدة أن توصية الرئيس بإمكانية إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا عند ثبوت التجاوزات ليست خطوة شكلية، بل هي إجراء جوهري يعكس جدية الدولة في محاسبة أي مخالفة تمس العملية الديمقراطية أو الدعاية الانتخابية.

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة إن رسالة الرئيس كانت قوية وواضحة بعدم التهاون مع أي مساس بإرادة الشعب، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تضع مصر على طريق انتخابات عادلة ونموذجية تُحترم فيها القواعد الدستورية والقانونية، وتُعلن فيها النتائج معبرة بكل صدق عن اختيارات الناخبين الحرة وإرادتهم الحقيقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نجلاء العسيلي تجاوزات الانتخابات

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
منى زكى
أحمد حلمي ومنى زكي
جانب من المضبوطات
