الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العدّ التنازلي لبرلمان 2021.. انتهاء ولاية مجلس النواب في هذا الموعد

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
حسن رضوان

تدخل ولاية  مجلس النواب الحالية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مراحلها الأخيرة، حيث من المقرر أن تنتهي رسميًا في 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد.

ومع بدء دورة تشريعية جديدة فور انتخاب المجلس المقبل، يتمتع النواب بمجموعة من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وتمكينهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة وحياد.

وتأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة هذه الحقوق، إذ تحظر اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس، بما يسمح للنائب بممارسة مهامه دون ضغوط أو تأثير.

ويحتفظ النائب بوظيفته الأصلية طوال فترة عضويته من خلال منحه إجازة كاملة مدفوعة الأجر، على أن تُحتسب المدة ضمن سنوات خدمته ومعاشه. ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة وجوده تحت القبة، ويعود إلى عمله تلقائيًا عند انتهاء العضوية.

مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه 

ويحصل عضو البرلمان على مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه تُصرف له اعتبارًا من يوم أدائه اليمين الدستورية داخل الجلسة العامة.

ولضمان سهولة انتقال النواب بين دوائرهم ومقر المجلس، يمنح كل عضو اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر مختلف وسائل النقل، دعمًا لمهامه الرقابية والتشريعية التي تتطلب حضورًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين.

وتأتي هذه الامتيازات في إطار تنظيم دستوري يهدف إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم في إطار من الاستقلالية والمسئولية.

مجلس النواب حنفي جبالي العدّ التنازلي لبرلمان المستشار حنفي جبالي

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

