برلمان

وكيل القوى العاملة بالنواب: انتخابات البرلمان خطوة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة

فريدة محمد

ناشدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأن جموع المواطنين في مختلف المحافظات إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب، باعتبارها خطوة أساسية فى استكمال مؤسسات الدولة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 مشاركة المواطنين ليست مجرد إجراء انتخابي


وأكدت «درويش» فى بيان لها أصدرته اليوم أن مشاركة المواطنين ليست مجرد إجراء انتخابي، بل هى مسؤولية وطنية كبرى تعكس وعي الشعب وإصراره على بناء مستقبل مستقر وقوي للدولة المصرية مشيرة إلى أن هناك 6 محاور رئيسية توضّح أهمية المشاركة في الانتخابات وهى :


1. تجسيد الإرادة الشعبية: صوت المواطن هو الأداة الأولى لصنع السياسات العامة والتأثير في توجهات الدولة.
2. تعزيز الاستقرار السياسي: المشاركة الواسعة تخلق برلمانًا قويًا قادرًا على أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.
3. ممارسة الحق الدستوري: المشاركة حق كفله الدستور، وممارسته تعكس وعي المواطن وانتماءه للوطن.
4. اختيار ممثلين يعبرون عن احتياجات المواطنين: مجلس النواب هو المكان الذى تُعرض فيه مشكلات الناس، ويجب أن يصل إليه من يملك رؤية واضحة وقدرة على الحل.


5. بناء دولة حديثة في الجمهورية الجديدة: لكل مواطن دور في استكمال مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
6. مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك: المشاركة تعكس ثقة المواطنين في مؤسساتهم وتُفشل حملات التضليل.
وأوضحت الأهمية الكبيرة لمهام مجلس النواب فى المرحلة المقبلة فى سن التشريعات الداعمة للإصلاح الاقتصادي لمواكبة مشروعات التنمية وتحقيق الاستفادة للمواطنين والرقابة الفاعلة على أداء الحكومة: بما يحقق الشفافية وجودة الخدمات العامة ودعم سياسات الحماية الاجتماعية: لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة وتطوير قوانين العمل والتعليم والصحة لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل الحديث إضافة إلى تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة: عبر تشريعات تضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.


واختتمت النائبة سولاف درويش بيانها بالتأكيد على أن «صوت كل مواطن هو رسالة قوة… ومصر تستحق أن نشارك جميعًا فى صنع مستقبلها».


مطالبة من الجميع إلى النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع، تأكيدًا على وعي الشعب المصري وإرادته الوطنية الصادقة فى دعم الدولة واستكمال مسيرتها نحو مستقبل أكثر تقدمًا

