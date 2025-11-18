العربي الإشتراكي: توجيهات الرئيس ترسّخ سيادة القانون وتحمي نزاهة الانتخابات

أكد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن الرسالة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل خطوة فارقة نحو تعزيز الثقة في المنظومة الانتخابية وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وقال المستشار إبراهيم الديب إن حرص الرئيس على التأكيد بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بإدارة العملية الانتخابية والفصل في طعونها، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء مؤسسات قوية تعمل باستقلال تام، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع رؤية الدولة المصرية الحديثة في إعلاء سيادة القانون وحماية إرادة الناخبين.

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن ما شدّد عليه الرئيس بشأن ضرورة التدقيق الكامل في فحص الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر، يمثل التزامًا واضحًا بضمان الإرادة الحرة للمواطنين، ويؤكد أن الدولة لا تتهاون في أي تجاوز قد يمس نزاهة الانتخابات أو يحجب الحقيقة عن الشعب.

وأشار المستشار إبراهيم الديب إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة إعلان الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية تعكس حرصًا على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام، بما يضمن رقابة مجتمعية حقيقية ويمنع تكرار أي ممارسات غير منضبطة في المراحل المقبلة.

وأوضح رئيس الحزب أن حديث الرئيس جاء ليضع إطارًا شاملًا لمسار الانتخابات البرلمانية، ويحدد بوضوح مسؤوليات الهيئة وصلاحياتها، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق هذا التوجيه سيقود إلى مشهد انتخابي أكثر انضباطًا ومصداقية، ويخلق منافسة عادلة تعكس الوجه الديمقراطي للدولة.

واختتم المستشار إبراهيم الديب تصريحه قائلاً: إن حزب مصر العربي الاشتراكي يثمّن هذه الرسالة ويدعم كل ما جاء فيها، لأنها تمثل دعامة أساسية لضمان انتخابات تليق بالشعب المصري، وتؤكد أن الدولة ماضية بثبات في بناء مؤسسات قوية تستند إلى احترام إرادة المواطنين وسيادة القانون."