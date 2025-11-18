قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العربي الإشتراكي: توجيهات الرئيس ترسّخ سيادة القانون وتحمي نزاهة الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن الرسالة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل خطوة فارقة نحو تعزيز الثقة في المنظومة الانتخابية وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وقال المستشار إبراهيم الديب إن حرص الرئيس على التأكيد بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بإدارة العملية الانتخابية والفصل في طعونها، يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء مؤسسات قوية تعمل باستقلال تام، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع رؤية الدولة المصرية الحديثة في إعلاء سيادة القانون وحماية إرادة الناخبين.

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن ما شدّد عليه الرئيس بشأن ضرورة التدقيق الكامل في فحص الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر، يمثل التزامًا واضحًا بضمان الإرادة الحرة للمواطنين، ويؤكد أن الدولة لا تتهاون في أي تجاوز قد يمس نزاهة الانتخابات أو يحجب الحقيقة عن الشعب.

وأشار المستشار إبراهيم الديب إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة إعلان الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية تعكس حرصًا على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام، بما يضمن رقابة مجتمعية حقيقية ويمنع تكرار أي ممارسات غير منضبطة في المراحل المقبلة.

وأوضح رئيس الحزب أن حديث الرئيس جاء ليضع إطارًا شاملًا لمسار الانتخابات البرلمانية، ويحدد بوضوح مسؤوليات الهيئة وصلاحياتها، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق هذا التوجيه سيقود إلى مشهد انتخابي أكثر انضباطًا ومصداقية، ويخلق منافسة عادلة تعكس الوجه الديمقراطي للدولة.

واختتم المستشار إبراهيم الديب تصريحه قائلاً: إن حزب مصر العربي الاشتراكي يثمّن هذه الرسالة ويدعم كل ما جاء فيها، لأنها تمثل دعامة أساسية لضمان انتخابات تليق بالشعب المصري، وتؤكد أن الدولة ماضية بثبات في بناء مؤسسات قوية تستند إلى احترام إرادة المواطنين وسيادة القانون."

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

