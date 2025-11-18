قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل أفريقية النواب: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تمثل نقلة نوعية في تكريس الشفافية، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الاحتكام لإرادة الشعب هو المرجعية الأولى والأخيرة مشيراً الى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات البرلمانية.


وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى فحص الأحداث التي وقعت ببعض الدوائر بكل دقة والبت في الطعون دون أي اعتبارات، تؤكد أن الدولة جادة تماماً في ضمان أن يكون البرلمان القادم معبّراً عن الشعب، وليس عن مصالح أي تيار أو أفراد معتبراً أن إشادة الرئيس باستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وتأكيده أن الفصل في هذه الأحداث من اختصاصها وحدها، يعكس احتراماً كاملاً للمؤسسات الدستورية، ويعطي رسالة بأن الدولة لا تتدخل إلا لحماية النزاهة، لا لتوجيه النتائج.

ربط الرئيس بين التدقيق في الطعون وبين “إرضاء الله”


وأوضح الدكتور محمد سليم أن ربط الرئيس بين التدقيق في الطعون وبين “إرضاء الله” يعكس أن القضية ليست مجرد صراع انتخابي، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية لحماية حق المواطن في اختيار من يمثله مثمناً إشارة الرئيس إلى ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات، مؤكداً أن هذه الخطوة وحدها كفيلة بتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتمنح المرشحين أدوات قانونية واضحة للدفاع عن حقوقهم.


كما أيد الدكتور محمد سليم حديث الرئيس عن إمكانية اتخاذ قرار الإلغاء الجزئي أو الكامل لأي مرحلة انتخابية عند تعذر الوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أن هذه الشفافية تضرب مثلاً غير مسبوق في نزاهة الانتخابات بمصر مؤكداً أن هذا الموقف القوي من الرئيس يؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الإرادة الشعبية لن يسمح لها بأن تُختطف، وأن مصر تمضي نحو برلمان صادق في تمثيله، قوي في شرعيته.

وكيل افريقية النواب الرئيس السيسي نزاهة الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

ترشيحاتنا

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: كلية العلوم للبنات بالقاهرة واحدة من منارات التميز والابتكار

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد