شهداء وجرحى في حي الزيتون جراء قصف إسرائيلي لمدينة غزة



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 3 شهداء وجرحى بقصف قوات الاحتلال لحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ قليل ؛ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير وتجريف في شارع الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء(5 شهداء جدد وشهيدا انتشال) و33 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وقالت صحة غزة، في تقريرها اليومي عن الأوضاع الصحية في القطاع: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

كما بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) 280 شهيدًا و672 إصابة و571 انتشال بحسب تقرير صحة غزة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,513 شهيدًا 170,745 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.