جمال حسين: مهرجان شعري عربي ضخم في القاهرة بمشاركة وزراء ثقافة وإعلام

تناول الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، دكتور، نشاطات الاتحاد في الدول العربية، قائلا: "كان لدينا نشاط في عمان قبل حوالي أسبوعين وعندنا نشاط في عمان قادم، وهو مهرجان شعري وأدبي كبير، ولكن سيكون المهرجان الأهم والأكبر في القاهرة، وسيشمل النشاط شعراء من جميع الدول العربية، ونأمل مشاركة 12 وزير ثقافة أو إعلام موجودين في النشاط".

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نأمل أن يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون على هامش المهرجان الشعري أدباء، وسيتم تنظيم معرض كبير للفن التشكيلي لأعضاء الاتحاد".

وتابع: "الشعراء المشاركون سيكونون من أعضاء الاتحاد، وقد يشارك ضيوف أيضا، وبالتالي، فإنه من المنتظر أن يكون نشاطا كبيرا جدا، وأن يكون هذا النشاط الأدبي الثقافي الشعري موازٍ لانطلاقة القناة الفضائية الخاصة بالاتحاد، وهي تقريبا خلال 60 يوم".