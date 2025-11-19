جميلة سامح عبدالعزيز تكشف كواليس فيلم "وجع الفراق".. فيديو

تحدث جميلة سامح عبدالعزيز، عن والدها المخرج الراحل، قائلة: “كنت بحب مجال التمثيل والفن، وكنت اتمنى أن اكون ممثلة، ولكن مع الوقت أدركت أني اميل للإخراج أكثر”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم "وجع الفراق"، الذي كتبته عن رحيل والدها كان عبارة عن احساسها المكتوم داخلها، وكانت بحاجة إلى التعبير عنه بأي طريقة، لافتة إلى أنها شعرت برغبة في التعبير عنه من خلال الفن والكتابة.

واسترسلت: مدة الفيلم كانت عشر دقائق، ولكنه عبر عن كل المشاعر المتواجدة داخلي، متابعة: الفيلم بمثابة رسالة لوالدي الراحل، ومشهد الانهيار كان الأصعب.

ولفتت إلى أن الفيلم به العديد من المشاعر ولكن مريم بطلة الفيلم، تمكنت من أداء المشاهد باحترافية.