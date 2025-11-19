قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد إسلام: كورونا أعادتني لحلمي القديم في التمثيل

الفنان محمد إسلام
الفنان محمد إسلام
إسراء صبري

كشف الفنان محمد إسلام عن كواليس دخوله عالم التمثيل بعد سنوات من العمل بعيدًا عن المجال، مؤكدًا أن فترة جائحة كورونا كانت العامل الأبرز في تغيير مسار حياته وعودته لتحقيق حلمه المؤجل.

وقال خلال حواره ببرنامج انا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إن شغفه بالإعلانات والتصوير بدأ منذ أيام الجامعة، حيث خضع لاختبارات الكاميرا في بداية شبابه، لكنه انشغل بعد ذلك بمسؤوليات الحياة والزواج والعمل، ليتراجع الحلم خطوة إلى الوراء.

وأضاف أن توقف أنشطة الحياة خلال فترة الجائحة جعله يعيد التفكير في أهدافه وطموحاته، مشيرًا إلى أن بدايته الحقيقية جاءت عندما التحق بورشة تمثيل نظمت في مركز تدريب تابع لزوجته، وقدمها مدرب مصري–أمريكي.

وأوضح أن التجربة أعادت إليه الشغف، ودفعته للاتجاه الجاد نحو التمثيل.

وأشار إلى أنه فور انتهاء الورشة تلقى اتصالا للمشاركة في تجربة أداء أولى لم يكن يعرف حينها معناها، موضحا أنها كانت لمسلسل من إخراج هاني خليفة، لكنه لم يقبل في الدور، إلا أن فرصة ثانية جاءت سريعًا ليشارك في اختبار آخر فتح له الباب لأول خطوة حقيقية في المجال.

الفنان محمد إسلام عالم التمثيل جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

أحمد الشناوي

الشناوي: بيراميدز بطل إفريقيا والجميع يعمل لنا ألف حساب .. وهدفنا ضربة بداية نارية

ميكيل أرتيتا

أرتيتا يكشف عن تفاصيل إصابات آرسنال قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام

روبن أموريم

روبن أموريم يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إيفرتون

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد