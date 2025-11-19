محمد إسلام: كورونا أعادتني لحلمي القديم في التمثيل

كشف الفنان محمد إسلام عن كواليس دخوله عالم التمثيل بعد سنوات من العمل بعيدًا عن المجال، مؤكدًا أن فترة جائحة كورونا كانت العامل الأبرز في تغيير مسار حياته وعودته لتحقيق حلمه المؤجل.

وقال خلال حواره ببرنامج انا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إن شغفه بالإعلانات والتصوير بدأ منذ أيام الجامعة، حيث خضع لاختبارات الكاميرا في بداية شبابه، لكنه انشغل بعد ذلك بمسؤوليات الحياة والزواج والعمل، ليتراجع الحلم خطوة إلى الوراء.

وأضاف أن توقف أنشطة الحياة خلال فترة الجائحة جعله يعيد التفكير في أهدافه وطموحاته، مشيرًا إلى أن بدايته الحقيقية جاءت عندما التحق بورشة تمثيل نظمت في مركز تدريب تابع لزوجته، وقدمها مدرب مصري–أمريكي.

وأوضح أن التجربة أعادت إليه الشغف، ودفعته للاتجاه الجاد نحو التمثيل.

وأشار إلى أنه فور انتهاء الورشة تلقى اتصالا للمشاركة في تجربة أداء أولى لم يكن يعرف حينها معناها، موضحا أنها كانت لمسلسل من إخراج هاني خليفة، لكنه لم يقبل في الدور، إلا أن فرصة ثانية جاءت سريعًا ليشارك في اختبار آخر فتح له الباب لأول خطوة حقيقية في المجال.