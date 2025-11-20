عمل حاجة خطيرة.. فاروق جعفر يكشف أسباب تذبذب مستوى الزمالك

تحدث فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن أسباب تذبذب مستوى الفريق في الموسم الجاري رغم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:"هناك أزمات كبيرة في نادي الزمالك بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، فكرة إنك تدخل أكثر من لاعب على التشكيل الأساسي تعمل أزمة وخلل في تركيبة الفريق."

وأضاف: " وجهة نظري إن اللاعبين اللي الزمالك تعاقد معاهم جايين من فرق مش متعودة على التتويج بالبطولات، وكان أقصى طموحهم البقاء في الدوري."

وتابع:"أنت لازم تمنح الفرص لأبناء النادي اللي عارفين طموح الزمالك، وطبعًا دا لو اللاعب كفء".

وأشار جعفر إلى ضرورة أن يكون المسؤول عن التعاقدات شخصًا خبيرًا فنيًا، قائلًا:

"اللي يتعاقد مع اللاعبين لازم يكون خبير فني، مش أي حد بيتفرج هو اللي يختار."

واختتم حديثه محذرًا من الطريقة التي اتُّبعت هذا الموسم: "الزمالك عمل حاجة خطيرة جدًا، وهي إنه تعاقد مع اللاعبين الأول، وبعد كده تعاقد مع المدرب.. وده خطأ كبير."