اعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن، قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة في قطاع غزة رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريحات صحفية له : الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار عبر قتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.

وأضاف حازم قاسم الناطق باسم حماس قائلا : السلوك الإسرائيلي يعكس عدم احترام الوسطاء والدول الضامنة

ودعا الناطق باسم حماس الأطراف التي وقعت اتفاق شرم الشيخ خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته للاتفاق.







