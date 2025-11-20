قوات الأمن الباكستانية تقتل 23 مسلحا بالقرب من الحدود الأفغانية

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قوات الأمن الباكستانية القول بأنه تم قتل 23 مسلحا في عمليتين بالقرب من الحدود الأفغانية.

وفي وقت لاحق ، قتل الجيش الباكستاني 15 مسلحا خلال عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفاد الجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن نفذت عملية في منطقة "كلاجي" بمقاطعة "ديرا إسماعيل خان" استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل عشرة منهم.

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت خلال عملية منفصلة شنتها في منطقة "دتا خيل" بمقاطعة "شمال وزيرستان" من تصفية خمسة مسلحين آخرين، مشيرة إلى أن عمليات التطهير مستمرة في المنطقتين من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".