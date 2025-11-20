ياسر صبحي: مصر تحقق نموًا اقتصاديًا 5% وزيادة الاستثمارات الخاصة 71% خلال عام واحد

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن انعقاد مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص" بالتزامن مع اليوم الوطني العُماني يحمل رسالة واضحة عن عمق الروابط بين البلدين، ورغبة مشتركة في تعزيز مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف صبحي، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن شعار المؤتمر يجسد رؤية لمستقبل يقوم على التكامل لا التنافس، وبناء شراكات عملية تتيح للقطاع الخاص في البلدين توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وأوضح صبحي، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية قفزة ملموسة في البنية التحتية ومناخ الأعمال، ما مكّنها من تحسين الأداء المالي والاستثماري، ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5%، بالتزامن مع زيادة قوية في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 71% خلال عام واحد، وهو ما يعكس مستقبلًا متنوعًا ومحركًا للنمو.

وشدّد نائب وزير المالية على أن ما يجمع مصر وسلطنة عُمان هو الإيمان بضرورة تكامل القدرات العقارية والصناعية والخدمية بما يدعم مصالح الشعبين، مؤكدًا أن وزارة المالية تقف داعمًا رئيسيًا لكل المستثمرين العُمانيين في مصر، وكذلك للمصريين في السلطنة، لضمان تسهيل التدفقات الاستثمارية وتحقيق أعلى مردود ممكن للطرفين.

ونوه صبحي بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لشراكات استراتيجية تعزز مسار التنمية المستدامة في البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون المالي والاستثماري بين مصر وعُمان ليس خيارًا، بل مستقبل مشترك يقوم على التعاون والتكامل وثقة متبادلة تبشّر بنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.