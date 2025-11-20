قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أصل الحكاية

الدم الذهبي.. أندر فصيلة في العالم |ماذا نعرف عنها؟

فصيلة الدم
فصيلة الدم
أمينة الدسوقي

يحمل عدد محدود من البشر فصيلة الدم فائقة الندرة Rh-null، إذ لا يتجاوز عدد المعروفين منهم في العالم 50 شخصاً فقط ورغم خطورة ندرتها على أصحابها في حال احتاجوا إلى نقل دم، فإن قيمتها العلمية والطبية جعلتها تعرف عالميا باسم "الدم الذهبي".

و يسعى العلماء إلى إنتاج هذه الفصيلة في المختبر أملا في استخدامها لإنقاذ الأرواح وتطوير منظومات نقل الدم حول العالم وذلك وفقا لما ذكرته بي بي سي.

لماذا تعد عمليات نقل الدم ثورة طبية؟

منذ إدخال عمليات نقل الدم إلى الطب الحديث، أصبحت من أهم الوسائل المنقذة للحياة، سواء في الحوادث أو الجراحات الكبرى لكن هذه العملية ليست متاحة للجميع بالشكل نفسه، إذ يواجه أصحاب فصائل الدم النادرة صعوبة كبيرة في العثور على متبرع مناسب، ويعد أصحاب دم Rh-null الأكثر معاناة، لدرجة أنهم يشجعون على تخزين دمهم ذاتيا لفترات طويلة تحسبا للحالات الطارئة.

ما الذي يجعل فصيلة Rh-null مميزة إلى هذا الحد؟

رغم ندرتها الكبيرة، فإن لهذه الفصيلة قيمة بحثية استثنائية فهي تستخدم في:

البحوث العلمية المتعلقة بأنظمة الدم

دراسة المناعة وتفاعلات المستضدات

تطوير عمليات نقل الدم العالمية

ويعود ذلك إلى غياب جميع مستضدات Rh فيها، ما يجعلها متوافقة مع معظم الفصائل النادرة الأخرى.

كيف تصنف فصائل الدم؟

تحدد فصيلة الدم بناءا على وجود أو غياب مستضدات على سطح خلايا الدم الحمراء، وهي بروتينات وسكريات يتعرف عليها جهاز المناعة.

ويشرح البروفيسور آش توي من جامعة بريستول وفق بي بي سي  قائلاً:
"عند نقل دم يحتوي على مستضدات غريبة، ينتج الجسم أجسام مضادة تهاجم الدم المنقول، وقد يكون ذلك خطيراً عند تكراره."

ورغم شيوع وصف فصيلة O سالب بأنها المتبرع العالمي، فإن الأمر أكثر تعقيداً؛ إذ يوجد 366 مستضداً معروفاً حتى 2024، ما يجعل التوافق الكامل مهمة صعبة.

ما الذي يميز Rh-null؟

يمتلك البشر أكثر من 50 مستضداً من نوع Rh، لكن أصحاب فصيلة Rh-null يفتقرون إليها جميعاً لذلك لا يمكنهم تلقي الدم إلا من شخص Rh-null و يمكن استخدام دمهم لنقل الدم للعديد من الفصائل الأخرى حيث تعد فصيلة O–Rh-null  أقرب ما يكون إلى "متبرع عالمي فائق"

الأصل الجيني لفصيلة Rh-null

تكشف الأبحاث أن هذه الفصيلة ناتجة عن طفرات تؤثر في بروتين أساسي يُعرف بـ RHAG، وهو المسؤول عن تكوين مستضدات Rh عندما تتعطل وظيفة هذا البروتين، تختفي المستضدات من سطح خلايا الدم، فتظهر فصيلة Rh-null.

وفي عام 2018، نجح فريق جامعة بريستول في إعادة تكوين Rh-null مخبرياً باستخدام تقنية كريسبر-Cas9 لحذف الجينات المسؤولة عن خمسة أنظمة مستضدات في الدم ما أدى إلى إنتاج خلايا دم فائقة التوافق تشبه الدم الذهبي.

هل يمكن إنتاج دم عالمي في المستقبل؟

رغم النجاح المخبري، لا تزال تقنيات تعديل الجينات مثار جدل عالمي، وما زال الطريق طويلاً قبل استخدام هذا النوع من الدم سريرياً فالاختبارات السريرية والقوانين التنظيمية تشكل تحدياً كبيراً.

وفي الوقت الحالي، أسس البروفيسور توي شركة "سكارليت ثيرابيوتكس" لجمع دم أصحاب الفصائل النادرة، بينها Rh-null، بهدف إنشاء سلالات خلوية تزرع في المختبر لتوفير مخزون دائم للحالات الحرجة.

