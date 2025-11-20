محافظ المنوفية يكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عدد من الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم وأهداهم مكافآت مالية دعماً وتحفيزاً لهم ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالديوان العام وعقب افتتاحه أمس المعمل الرقمي ( سطر برايل الالكتروني ) بمدرسة النور للمكفوفين .

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية دعمه الدائم والمستمر لأبنائه من ذوى الهمم في مختلف المجالات والاهتمام بهم و تشجيعهم و العمل علي تذليل العقبات التي تواجههم تأكيداً علي حقوقهم في المجتمع ، يأتي هذا في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .

هذا وقدم طلاب مدرسة النور للمكفوفين الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم .