روان أبوالعينين: 260 ألف إنسان تحت حصار مستمر في الفاشر السودانية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن المشهد الإنساني الأكثر قسوة في الفاشر السودانية يتمثل في وجود 260 ألف شخص محاصرين، بينهم 130 ألف طفل يعانون الجوع والمرض يوميًا، فيما تواجه أكثر من 6200 امرأة حامل مخاطر الولادة دون أي رعاية طبية، إلى جانب تصاعد تهديدات العنف الجنسي في ظل الانفلات الأمني.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الفاشر تعيش حصارًا خانقًا منذ أكثر من 500 يوم، مؤكدة أن هناك إعدامات ميدانية لمدنيين حاولوا الفرار، ووقوع مجزرة داخل أحد المستشفيات راح ضحيتها نحو 460 شخصًا من المرضى والأطباء.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن الأرقام الصادرة عن التقرير صادمة، حيث اضطر نحو 89 ألف شخص للهرب من المدينة، بينما لا يزال مئات الآلاف عالقين بلا غذاء أو دواء أو حماية.



