المتحف المصري الكبير.. روان أبو العينين: لا تزال تبهر العالم بجذورها الممتدة من أعماق التاريخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب انظار الملايين، نحو كنوز الفراعنة الخالدة، مشيرا إلى أنه منذ لحظة افتتاحه اصبح المتحف أيقونة ثقافية وسياحية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الضخم الذي تم في عهد الرئيس السيسي هو إنجاز يستحق الثناء والتقدير.

وقالت روان أبو العينين، إنه من أرض الحضارة من مصر التي لا تزال تبهر العالم بجذورها الممتدة من أعماق التاريخ، كان هناك حادث يعيد العلاقة بين الأصالة والتطور، وهو المتحف المصري الكبير الذي يعد جوهرة على بوابة الأهرامات، مؤكدة أن المتحف أصبح حديث العالم ويسجل أرقاما غير مسبوقة لا تحدث في العالم كله.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن المتحف المصري الكبير تجاوز زائروه 19 ألف زائر، حتى أن التذاكر نفذت بالكامل أكثر من مرة، وهو يعد على شغف العالم بالحضارة المصرية.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن المتحف المصر الكبير أصبح تجربة فريدة من نوعها، مؤكدة أن الزائر يعيش فيها تجارب رائعة.

وعلقت روان أبو العينين، أن قاعة توت عنخ أمون تعد قلب المتحف النابض بالحياة، فأكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تعرض بالكامل، فالمجوهرات الملكية شاهدة على عبقرية المصري القديم.