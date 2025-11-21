عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان طبيعتهم الانتقامية أساءت للإسلام

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن جماعة الاخوان هم جزء تاريخي من العناصر المتطرفة، مشيرا إلى أن الطبيعة الإنتقامية لجماعة الإخوان أساءت للإسلام في دول اوروبا.



وقال سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه رأينا جماعة الحوثيين، فيما قامت به خلال الفترة الأخيرة، وكيق أثرت أفعالهم على قناة السويس، بزعم انهم يحاربون إسرائيل.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن إستخدام جماعة الإخوان الدين في السياسية يأتي بغرض السيطرة، مؤكدا أن المشروع الوطني هو البديل الحقيقي لطرد الإخوان من البيئات الحاضنة، ولإقناع رئيس مثل ترامب على الموافقة لمثل هذه المشروعات.