من حقها ممارسة نشاطها.. مفاجأة جديدة بشأن وقف الإعلامية ياسمين الخطيب

تصدر خبر وقف الإعلامية ياسمين الخطيب مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد قرار وقفها لمدة ثلاث أشهر، وهو ما جعل الإعلامية تتواصل مع نقابة الإعلاميين وتؤكد لها أنه لا يوجد قرار وقف.

وفجرت نقابة الإعلاميين مفاجأة جديدة حول قرار إيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب، حيث أكدت النقابة أنه لم يصدر عنها أي قرار بمنعها من ممارسة العمل الإعلامي.

وأوضحت النقابة، في ردها على ما تم تداوله، أنه لا يوجد قرار إيقاف رسمي صادر من نقابة الإعلاميين بحق ياسمين الخطيب، مؤكدة أنها لا تزال تملك حق ممارسة نشاطها الإعلامي بشكل طبيعي، سواء من خلال البرامج أو الظهور الإعلامي على مختلف المنصات.

وتأتي تصريحات النقابة وسط حالة من الجدل التي صاحبت قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما جعل بيان النقابة بمثابة توضيح مهم لحسم الجدل حول الموقف القانوني لـ الإعلامية ياسمين الخطيب.

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن استيائها من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقافها عن العمل 3 أشهر، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار، كما لم يتم إبلاغ قناة الشمس التي تقدم عبرها برنامجها.

وقالت الخطيب في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “لم يتم إخطاري أو إخطار قناة الشمس بوقفي لمدة ٣ أشهر! الخبر نشره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على صفحته على فيسبوك فقط وقد قمت بإبلاغ نقابة الإعلاميين جهة الاختصاص، فنفَت أن تكون هناك أي عقوبات واقعة عليّ لعدم ارتكابي أي مخالفة”.

منع ياسمين الخطيب وبسمة وهبة من الظهور

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي له، منع كل من: بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر بسبب مخالفات لهما.

وقال بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «قرارات من الأعلى للإعلام ضد كل من السيدة/ بسمة وهبة والسيدة/ ياسمين الخطيب .. وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون».

وتابع البيان: «كما وافق المجلس على إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ ياسمين الخطيب، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون».