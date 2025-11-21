انهيار جزئي في عقار غير مأهول بالسكان بحدائق القبة

انهار مساء أمس الخميس جزء من عقار غير مأهول بالسكان بمنطقة حدائق القبة ولم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجزء المنهار هو الجزء الخلفي من العقار، والذي تبين أنه غير مأهول بالسكان وقت الحادث.

انهيار جزئي في عقار بحدائق القبة

وأكدت التحريات أن العقار غير صادر له أي قرارات إزالة من قبل الجهات المختصة، وجارٍ فحص الحالة الإنشائية للعقار بالكامل لمعرفة أسباب الانهيار والتأكد من سلامة الأجزاء المتبقية.

ولم ترد أي إصابات نتيجة الحادث، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.