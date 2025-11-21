مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه غرقًا في مياه النيل بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية إلى موقع الحادث مدعمة بفريق من الغواصين، وبدأت على الفور أعمال البحث والتمشيط في محاولة لانتشال الجثمان.



وتبين أن الشاب يُدعى أحمد ل 30 عامًا، ومقيم بميت العطار.

تحريات الواقعة

وانتقلت قوة من مركز شرطة بنها لمعاينة موقع الحادث، وتم تحرير محضرا رسميا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق وأمرت باستمرار البحث وانتشال الجثمان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، إلى جانب استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم