نادي جامعة حلوان يطلق مبادرة رياضتك قوتك لتعزيز لياقة الطلاب البدنية

أطلق نادي جامعة حلوان أولى فعاليات مبادرة "رياضتك… قوتك" داخل الصالة المغطاة بالنادي، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جاءت الفعالية في إطار حرص الجامعة على دعم اللياقة البدنية وتعزيز الوعي الرياضي لدى الطلاب، حيث تم تنظيم طابور اللياقة لطلاب التربية العسكرية تحت إشراف مدربي وأخصائي النادي وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بما يعكس التكامل بين إدارات الجامعة المختلفة لخدمة الطالب الجامعي.

وقد تمت الفعالية تحت متابعة العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب، وتعزيز روح الانضباط والانتماء، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كجزء أساسي من الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي أن المبادرة تجسد رؤية الجامعة في بناء طالب قوي بدنيًا وواعيًا بأهمية الرياضة، مشيرًا إلى أن النادي يواصل دوره كمركز رياضي متكامل يقدم خدماته لجميع الطلاب.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إن إطلاق مبادرة رياضتك… قوتك يعكس إيمان الجامعة العميق بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي القوي والمنتمي لوطنه. نحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس ثقافة ممارسة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومية للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم.

وأكد رئيس الجامعة إن تعاون نادي جامعة حلوان مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري الإدارة العامة لرعاية الطلاب يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات، ويؤكد أن جامعة حلوان لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي أن المبادرة تأتي في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة رياضية احترافية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد فعاليات أكبر ضمن هذا التعاون المثمر.

وأوضح أن هذا اليوم بداية لمسار تعاون ممتد بين نادي جامعة حلوان وقوات الدفاع الشعبي والإدارة العامة لرعاية الطلاب، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وترسيخ مفهوم الرياضة، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المؤسسي داخل الجامعة لخدمة الطلاب.