انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
نادي جامعة حلوان يطلق مبادرة رياضتك قوتك لتعزيز لياقة الطلاب البدنية

حسام الفقي

أطلق نادي جامعة حلوان أولى فعاليات مبادرة "رياضتك… قوتك" داخل الصالة المغطاة بالنادي، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب.  

جاءت الفعالية في إطار حرص الجامعة على دعم اللياقة البدنية وتعزيز الوعي الرياضي لدى الطلاب، حيث تم تنظيم طابور اللياقة لطلاب التربية العسكرية تحت إشراف مدربي وأخصائي النادي وفريق الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بما يعكس التكامل بين إدارات الجامعة المختلفة لخدمة الطالب الجامعي.  

وقد تمت الفعالية تحت متابعة العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب، وتعزيز روح الانضباط والانتماء، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كجزء أساسي من الحياة الجامعية.  

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي أن المبادرة تجسد رؤية الجامعة في بناء طالب قوي بدنيًا وواعيًا بأهمية الرياضة، مشيرًا إلى أن النادي يواصل دوره كمركز رياضي متكامل يقدم خدماته لجميع الطلاب.  

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إن إطلاق مبادرة رياضتك… قوتك يعكس إيمان الجامعة العميق بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي القوي والمنتمي لوطنه. نحن نسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس ثقافة ممارسة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومية للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والالتزام لديهم.  

وأكد رئيس الجامعة إن تعاون نادي جامعة حلوان مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري الإدارة العامة لرعاية الطلاب يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات، ويؤكد أن جامعة حلوان لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي أن المبادرة تأتي في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة رياضية احترافية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد فعاليات أكبر ضمن هذا التعاون المثمر.  

وأوضح أن هذا اليوم بداية لمسار تعاون ممتد بين نادي جامعة حلوان وقوات الدفاع الشعبي والإدارة العامة لرعاية الطلاب، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وترسيخ مفهوم الرياضة، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المؤسسي داخل الجامعة لخدمة الطلاب.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

